Принц Филипп переведен в ведущую больницу Лондона для продолжения лечения от инфекции

02.03.2021, 10:48, Разное

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Когда принца Филиппа только госпитализировали в середине февраля, СМИ не проявляли беспокойство, доверившись официальному заявлению Букингемского дворца – с герцогом все в порядке, лечение плановое. Но на данный момент супруг королевы Великобритании находится в больнице уже две недели, и сегодня стало известно, что он проведет там еще какое-то время. Букингемский опубликовал новое заявление о состоянии Филиппа, согласно которому его перевели в ведущую высокотехнологичную больницу Лондона для проверки работы сердца и продолжения лечения от инфекции.

Сегодня Герцог Эдинбургский был переведен из больницы Короля Эдварда VII в госпиталь святого Варфоломея, где доктора продолжат лечить его от инфекции, а также возьмут анализы и понаблюдают за ранее возникшим заболеванием сердца. Герцог остается в добром расположении духа, хорошо реагирует на лечение, но ожидается, что он останется в больнице по меньшей мере до конца недели, – говорится в заявлении.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Какой именно инфекцией заразился принц Филипп, представитель дворца не уточнил. Лишь ранее отмечалось, что его состояние никак не связано с новым коронавирусом – от него он вместе с Елизаветой II привился еще в январе.