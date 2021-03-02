Представлен новый Mercedes-Benz C-Class

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02.03.2021, 10:42, Новости дня
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Немецкий автогигант Mercedes-Benz презентовал обновленную модель C-Class в кузове универсал и седан.

Данная модель разделяет архитектуру с актуальным поколением роскошного седана S-Class, за счет чего удалось добиться увеличенных размеров кузова. По внешнему виду автомобиль получил стильные задние фонари, полноуправляемое шасси, а также ряд других изменений, включая крупные колесные диски. В продажу модель поступит с матричной оптикой, а также с цифровой приборной панелью на 12,5 дюймов.

Среди новшеств седана называют проекционный дисплей, спортивные кресла, а также сканер отпечатков пальцев. Уже с 30 марта анонсирован прием заказов на новый C-Class в Европе, однако для российского рынка продажи начнутся уже ко второму кварталу текущего года.



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