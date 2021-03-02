 

Новая версия кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV добралась до США

02.03.2021, 10:42, Новости дня
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На рынке США анонсировали начало продаж обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV, оснащенного гибридной силовой установкой.

Приобрести указанную модель станет возможным в базовой комплектации по цене от 36 тысяч долларов. Предложенная модификация оснащается 2,4-литровым бензиновым мотором, а также двумя электроагрегатами, которые суммарно выдают 224 л.с. мощности. Известно, что новая модель имеет ограничение предельной скорости на уровне 134 км в час посредством исключительно электромоторов, а запас хода достигает 39 километров.

Кроме того, специалисты японской марки указали, что на полный заряд батареи уходит от 4 до 14 часов. При таких характеристиках смешанный расход топлива кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 9 литров.



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