Силуанов обсудил с победителем «Лидеров России» благоустройство Волгограда

02.03.2021, 10:40, Новости дня

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Министр финансов, наставник конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Антон Силуанов обсудил с победителем конкурса Русланом Морозовым проект благоустройства центра Волгограда.

Силуанов провел встречу с победителем конкурса «Лидеры РФ 2020», генеральным директором Волгоградского композитного завода, председателем Волгоградской региональной общественной организации руководителей «Совет директоров», депутатом Волгоградской городской думы Русланом Морозовым. Он представил проект реконструкции центра Волгограда с точки зрения увеличения туристических потоков и повышения доходности городского бюджета за счет привлечения к этому различных инвестиционных проектов, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Общение в рамках программы «Наставничество» позволяет посмотреть на привычные вопросы совершенно под другим углом. Руслан четко формулировал свои ожидания от нашего взаимодействия, представил хорошо проработанные идеи. В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы – это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан», – отметил Силуанов.

Совместно с мэрией Волгограда Морозов проанализировал все перспективные городские территории, а также изучил общественное мнение. В результате был определен участок, нуждающийся в капительном благоустройстве.

«Я рассказал наставнику о своем видении. И этот план понравился Антону Германовичу. Основная задача проекта – запустить лучшую на сегодня практику благоустройства небольших территорий, которую можно будет масштабировать по всей стране. Как правило, регионам на эти цели выделяются капитальные федеральные гранты. Однако после проведения благоустройства территорий чаще всего их обеспечение и развитие в дальнейшем оказывается проблемой, так как ложится на малые бюджеты моногородов либо муниципальных районов. Соответственно, территория рано или поздно увядает. И наша главная цель – выработать такой механизм, при котором преображенная территория могла бы сама себя содержать, аккумулировать средства для модернизации, ремонта (в случае его необходимости), а в перспективе – выйти на самоокупаемость», – отметил Морозов.

Благоустраивать, в частности, планируется Комсомольский сад, Городской детский парк и Сурский сквер, которые находятся в запустении. «В советские времена здесь был парк отдыха с аттракционами, красивыми прогулочными дорожками и другими развлечениями. Но сегодня вблизи данного участка нет какой-либо благоустроенной досуговой зоны. Недалеко расположен Цирк, детско-юношеский центр, где в кружках занимается более 5 тыс. детей, рядом реконструируется будущий Кукольный театр, чуть выше стадион «Динамо», Новый экспериментальный театр – то есть получается территория, необходимая горожанам любого возраста. И она должна отвечать современным требованиям. В рамках единой парковой концепции предполагается создание прогулочного променада, который может трансформироваться в ярморочную зону. При этом новые дорожки будут прокладываться по сформировавшимся маршрутам, чтобы избежать вырубки деревьев. В Горсаду разместятся детская зона с площадками, спортивный кластер с тренажерной зоной, площадкой для проведения йоги и тихий парк с фонтанами и прудами. Отдельное внимание планируем уделить зоне фудкортов, а также устройству аванплощади, детской зоны и открытой сцены для проведения творческих мероприятий», – рассказал Морозов.

Благоустройство территорий за счет размещения объектов общепита, аттракционов, торговых площадей, создаст более 100 новых рабочих мест, позволит получить дополнительные доходы в бюджет Волгограда и направить их на содержание преобразованного участка. На встрече в рамках программы «Наставничество» Морозов обсудил с Силуановым механизм реализации проекта, а также варианты его финансирования.

«Антон Германович помог подключить специалистов ВЭБ.РФ к созданию дорожной карты проекта – обоснованию экономической привлекательности такого универсального продукта. Он имеет большое социальное значение: реализовав его, мы получим лучшую практику, которую могут взять на вооружение власти регионов с точки зрения окупаемости проектов по благоустройству», – добавил Морозов.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.