В РФ выявили 10,6 тыс. новых случаев коронавируса

02.03.2021, 10:40, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлено 10 565 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1277, Санкт-Петербурге – 937, Московской области – 617. Всего в стране выявлено 4 268 215 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 838 040 человек, из них 14 966 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 441 летальный исход. За весь период в РФ от коронавируса скончались 86 896 человек.

Накануне, 1 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 571. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1006.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.