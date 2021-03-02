В аптеках Австрии будут бесплатно раздавать экспресс-тесты на COVID-19

02.03.2021, 10:36, Новости дня

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В Австрии с 1 марта в аптеках можно получить бесплатные быстрые тесты на коронавирус для тестирования в домашних условиях. Об этом сообщила австрийская газета Der Standard 1 марта со ссылкой на главу палаты фармацевтов Верхней Австрии Томаса Вайтшеггера.

Взрослые старше 15 лет при наличии электронной карты смогут бесплатно приобрести пять тестов в одни руки. Постепенно экспресс-тестами обеспечат всех жителей страны, сейчас же доступны комплекты на 500–600 тысяч человек, пишет газета.

К середине марта тестов должно появиться гораздо больше, аптеки будут снабжать постепенно, пообещал Вайтшеггер. Он призвал граждан Австрии не штурмовать аптеки в первый день привоза экспресс-тестов.

Сегодня экспресс-тестирование на коронавирус в Австрии можно пройти в любой день, отмечает телерадиокомпания “Немецкая волна”. Около 80% австрийцев могут добраться до центра экспресс-тестирования за 15 минут на машине, а наличие негативного экспресс-теста на COVID-19 в стране обязательно для посещения парикмахерских, возобновивших работу в начале февраля.

В комментарии телерадиокомпании один из представителей австрийского объединения аптек сказал, что в небольших аптеках сейчас проводят от 30 до 60 тестов в день. В крупных аптеках, расположенных в центрах густонаселенных городов, могут провести до 200 таких тестов.

В Австрии по состоянию на утро 2 марта коронавирусную инфекцию подтвердили почти у 461 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Умерло от этой болезни в стране около 8,6 тыс. человек, а 432 тыс. выздоровели.

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