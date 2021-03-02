В Украине слишком высокий уровень потребления газа – Коболев

02.03.2021, 10:36, Новости дня

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Уровень потребления газа в Украине слишком высокий. Об этом заявил глава НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев “Українському тижню” в интервью, опубликованном 1 марта.

По его данным, в целом Украина уменьшила потребление газа с 50,4 млрд м³ в 2013 году до 29,8 млрд м³ в 2019-м.

“Да, мы потеряли потребителей на временно оккупированных территориях, но если не учитывать этот фактор, то объемы потребления газа все равно уменьшились. Особенно в социальном сегменте, то есть в сфере отопления жилья. Это стало следствием болезненного, но необходимого решения – повышения цен на газ”, – сказал глава “Нафтогазу”.

Он отметил, что “люди начали его экономить, чего раньше не было”.

“Но у нас все равно слишком высокий уровень потребления по сравнению со странами с похожим климатом и экономикой, например с Польшей”, – считает Коболев.

По его словам, в Украине нужно вкладывать средства в энергоэффективность.

“Проще уменьшить на одну гривну объем потребления газа, чем нарастить объемы добычи. Но в сфере энергоэффективности государство делает очень мало”, – заявил Коболев.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. В решении говорилось, что предельная цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием “Стоп тарифный геноцид”. Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.

По словам врио министра энергетики Юрия Витренко, цена на газ для населения не будет превышать 6,99 грн за 1 м³ и после окончания отопительного сезона.

В марте восемь газсбытов установили цену на газ для населения ниже предельной, цену на уровне 6,99 грн за 1 м³ установили 26 газоснабжающих компаний.

“Нафтогаз” – одна из нескольких десятков компаний, которые продают газ украинским потребителям. На март “Нафтогаз” установил цену 6,86 грн за кубометр.

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