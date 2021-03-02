 

Ученые обнаружили микроорганизмы с защитой от вредного воздействия космического пространства

02.03.2021, 10:32, Разное
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Ученые выяснили, какие микроорганизмы могут без вреда для себя переносить условия открытого космоса. Оказавшись в космическом пространстве, они покрываются сложной оболочкой, защищающей их внутриклеточную структуру.
Исследованием метаногенной археи Methanosarcina mazei совместно занимались сотрудники Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН и Центрального научно-исследовательского института машиностроения. В течение 10 лет (с 2010 по 2020 годы) они следили за поведением микроорганизмов, колонию которых разместили на внешней поверхности МКС в рамках проекта «Тест».

Оказалось, что на протяжении 24 месяцев популяция микроорганизмов Methanosarcina mazei сохраняла жизнеспособность. Ученые полагают, что благодаря гену S-6T эти археи смогли выработать протекторные механизмы. В космосе у них появляется сложная оболочка, способная защитить от вакуума, УФ-облучения и перепадов температуры.

Результаты исследования указывают на то, что подобные микроорганизмы могут существовать на поверхности планет со схожими условиями. Например, на Марсе, на который недавно совершил успешную посадку ровер Perseverance.

Источник: ria.ru



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