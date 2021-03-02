 

Сложное строение ушей позволяло неандертальцам воспринимать речь Homo sapiens

02.03.2021, 10:32, Разное
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Неандертальцы могли иметь схожие с представителями рода Homo слуховые способности, позволявшие им понимать человеческую речь и говорить на ней. К такому выводу пришли испанские ученые, воссоздавшие компьютерную модель ушной раковины неандертальцев и их предков.
Наиболее важным и плохо изученным направлением в науке является эволюция языка. Антропологи до сих пор не знают, когда возникла речь, и мог ли обладать способностью к ее воспроизведению кто-либо кроме древнего человека. Исследованием данного вопроса занимались сотрудники Университета Алькала в Испании.

По словам профессора Мерседеса Конде-Вальверде, они использовали метод компьютерной томографии для воссоздания трехмерной модели ушной раковины Homo sapiens, неандертальцев и их предков. Затем при помощи специальной программы они оценили возможность древних представителей рода людей воспринимать диапазон до 5 кГц, охватывающий большинство звуков человеческой речи.

Результаты показали, что неандертальцы даже лучше людей воспринимали звуки в диапазоне 4-5 кГц. А на частотах 3,5-5 кГц они демонстрировали наибольшую чувствительность. Это указывает на то, что если у неандертальцев имелась речь, то она была не только такой же сложной и эффективной, как у человека, но и содержала намного больше гласных звуков, позволяющих сделать сообщение более информативным.

Источник: ria.ru



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