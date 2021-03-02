Мошенники используют Telegram-ботов в целях шантажа пользователей мессенджера

02.03.2021, 10:32, Разное

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В мессенджере Telegram интернет-мошенники придумали новую схему обмана пользователей, при помощи специальных ботов они собирают персональную информацию россиян, а потом шантажируют их. При этом удовлетворение их требований не дает гарантии, что преследование прекратится.

Сбор информации о пользователях мессенджера ведется при помощи бота MailSearchBot, разработанного компанией LeakCheck, отметил специалист в области информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. Изначально его создавали для проверки скомпрометированных паролей, но хакеры научились применять его для получения доступа к реквизитам пользователя.

По словам эксперта, мошенники действуют по одному и тому же алгоритму. Они представляются сотрудниками службы безопасности мессенджера Telegram, предлагая пользователю изменить пароль. После этого они получают полный доступ к аккаунту, а затем начинают угрожать распространением приватных данных, если жертва им не заплатит. Но даже после перевода денег хакеры могут продолжать шантажировать человека.

С ростом популярности мессенджера Telegram в нем активизировались разного рода мошенники. Они делают массовые рассылки от имени популярных каналов или знаменитостей, а доверчивые пользователи принимают их коммерческие предложения и переводят крупные суммы денег.

Источник: www.forbes.ru