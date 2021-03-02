Потомственно богатые люди – Личное мнение

02.03.2021, 10:22, Разное

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Которая из этих двух женщин богата?



Фото: Соцсети, istockphoto.com

Не присосалась к богатому мужику. Не вылезла своим умом и трудом из зассанной подворотни. А богата по-настоящему: так, чтобы хотя бы 5 поколений её предков жили в роскоши.

Правильно: та, что слева.

Актриса из сериала «Династия», дочь принцессы Югославии, праправнучка императора Александра II (тот, который отменил крепостное право). Не буду перечислять всех аристократов в генеалогическом древе этой женщины. По одному её лицу видно: потомственно знатная и богатая.

Потомственно богатые люди — не только дети и внуки, но и правнуки, и праправнуки тех, кто прожил жизнь, купаясь в деньгах, ведут себя по-другому, несут себя по-другому. Не как мы с вами.

Они — как инопланетяне. Не лучше, не хуже. Просто другие.

Я с ними пересекалась. С некоторыми дружу, много чего у них переняла.

Если бы не это общение, то жалкие потуги наших деревенских селебов вести себя, как богатые люди, не казались бы мне настолько смешными. Было дело: сама так себя вела.

Почему?

Да потому что деньги, которые есть у тебя в моменте, пусть бы и много, не гарантируют менталитета богатого человека.

У потомственно богатых людей — другая самоподача. Дело — не в одежде.

Представьте женщину слева в белом свитере, что на тётке справа. Всё равно видно, что богата та, что слева.

Дело — не в шмоте, не в цацках и даже не в окружающей обстановке.

Я никогда не видела у потомственно богатых людей:

1) плохих зубов,

2) неухоженных волос,

3) очевидных следов пластики на лицах.

Поговорим о волосах? Их привести в порядок — быстрее и дешевле, чем лица и зубы.

Ухоженные волосы могут и должны стать первым шагом к превращению любой из вас в женщину, от которой за версту веет спокойной, непоколебимой уверенностью. Той, которая есть у потомственно богатых.

Обе женщины на фото — блондинки, у обоих — достаточно густые и чистые волосы, но смотришь на ту, что слева, и в голове рождается мысль: «Вот это лоск!»

Расскажу, что нужно делать, чтобы и про ваши волосы так тоже можно было подумать.

Чтобы волосы были лощёными, нужно соблюсти всего 4 пункта.

1. Спите на шёлковой наволочке.

По идеально гладкому шёлку волосы скользят, а не трутся и не путаются. Казалось бы, мелочь, но, если спать на шёлке круглый год, то можно заметить, что волосы меньше секутся, меньше ломаются, меньше пушатся. Они действительно становятся более гладкими, блестящими и послушными.

Мне нравятся наволочки от 8horas of silk. Они — из 100% натурального шелка Mulberry плотностью 19 момми высшего класса А с передней стороны и нежнейшего сатина из 100% хлопка с задней стороны.

Продаются в красивой упаковке. Отличный подарок к 8 марта!

2. Питайте волосы изнутри.

Для этого принимайте правильные витамины и минералы для волос. Например, HoneyTeddy.

Их я советую купить сразу курсом.

Минимально рекомендованный курс — 3 месяца. Лучше — 6.

Мой вам добрый совет: если не планируете принимать витамины хотя бы это время, лучше и не начинайте.

С 1 по 8 марта при заказе от 3 баночек пастилок стоимость каждой баночки составит 999 рублей, вместо 1490 рублей.

Я, вообще, эти пастилки жую круглый год. Благодаря им, подбираясь к сорока годам, я смогла такие волосы, какие у меня были в 16 лет: ниже лопаток и, что самое важное, не обламывающиеся вокруг лица.

В составе «мишек» — 11 витаминов и минералов, необходимых именно для роста и укрепления волос. Пастилки прошли 2 экспертизы, одна из которых была проведена в Роспотребнадзоре. Обе экспертизы показали: состав комплекса соответствует заявленному на упаковке.

3. Ухаживайте не только за волосами, но и за кожей головы.

Красивые волосы начинаются именно с оздоровления скальпа. Мойте голову шампунем, который тщательно очищает кожу головы, удаляя все возможные загрязнения и перхоть.

Valmona — отличный корейский бренд.

Шампунь Ягоды от Valmona прекрасно ухаживает за кожей головы, удаляет все загрязнения, устраняет предотвращает перхоть. После мытья этим шампунем голова по-настоящему чистая: возникает приятнейшее ощущение, что кожа головы, наконец-то, начала дышать.

4. Всегда пользуйтесь кондиционером.

Правильный кондиционер — например, Ягоды от Valmona — закрывает чешуйки волоса. В результате, волосы выглядят не просто чистыми, как у тёти на фото справа, но и гладкими, и послушными, как у женщины слева.

Это тот самый лоск, которого мы и добиваемся.

Соблюдение этих простых, но эффективных правил поможет вам улучшить состояние волос, а, значит, и, в целом, выглядеть более ухоженно.

Если вам нужен моментальный внешний эффект ухоженных волос (вот прям здесь и сейчас, потому что прижало), попробуйте маску-филлер Masil.

Грамотное применение этой маски действительно придаёт волосам эффект салонного ухода, визуально нивелируя пористость повреждённых волос. Рекомендованное время применения маски — 8 секунд, но я советую подержать минут 5. Эффект — потрясающий!

Ну, и из недавно опробованных новинок — натуральное мыло для лица и тела 8 HORAS с глицерином, эфирными маслами и экстрактами. Да, это средство — не для волос, но оно такое классное, что мне захотелось его упомянуть. Это полностью органическое мыло, без примесей и химии. В составе — масло ши и масло абрикосовой косточки. Очень нежное, пахнет безумно приятно.

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А что для вас является обязательным условием внешности богатого человека? В чём, по-вашему, заключается лоск?

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