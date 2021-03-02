Ученые вывели формулу оптимального количества фруктов и овощей в диете

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02.03.2021, 10:18, Разное
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Недостаточное количество фруктов и овощей в рационе – одна из ведущих причин развития сердечно-сосудистых болезней и увеличения риска смерти. Руководства по питанию и профилактике болезней сердца и сосудов указывают, что в день нужно съедать три-шесть порций фруктов или овощей. Однако есть данные, которые свидетельствуют, что обычно люди употребляют эти продукты в значительно меньших количествах.

«Хотя Американская кардиологическая ассоциация рекомендует от четырех до пяти порций фруктов и овощей в день, людям может быть недостаточно понятно, в каких количествах нужно получать фрукты, а в каких – овощи, а также какие продукты предпочитать, а какие избегать», – сказал Донг Д. Уонг (Dong D. Wang), эпидемиолог из Гарвардской медицинской школы, соавтор нового исследования.

Порция фруктов или овощей – это сколько?

В новом исследовании ученые указывают, что масса стандартной порции фруктов или овощей – около 80 грамм. Это может быть один банан, половина чашки клубники, чашка приготовленного шпината. Ранее Американская кардиологическая ассоциация приводила следующие примеры размера порций:

Манго, яблоко, киви – один фрукт среднего размера.

  • Банан – один маленький.
  • Грейпфрут – половина среднего фрукта.
  • Клубника – четыре крупных.
  • Авокадо – половина среднего размера.
  • Брокколи или цветная капуста – от пяти до восьми веточек.
  • Морковь – одна средняя.
  • Цуккини – половина крупного.

Оптимальное количество фруктов и овощей

Ученые проанализировали данные о здоровье и диете участников 28 исследований, в которых участвовали около двух миллионов человек из 29 стран.

Самым низким риск смерти был у людей, которые в среднем съедали около пяти порций фруктов или овощей в день. У участников из этой группы по сравнению с теми, кто потреблял менее двух порций этих продуктов в день:

  • риск смерти от всех причин был на 13% ниже;
  • от сердечно-сосудистых болезней – на 12%;
  • от рака – на 10%;
  • от респираторных болезней – на 35%.

«Оптимальной формулой» оказалось употребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день. Люди, которые следовали ей, жили дольше всех.

«Это количество, по всей видимости, дает наибольшую пользу в отношении профилактики серьезных сердечно-сосудистых болезней, и это сравнительно достижимая цель», – прокомментировал Донг эту находку.

Употребление более пяти порций фруктов или овощей в день не давало ощутимой добавочной пользы в отношении продолжительности жизни.

Ученые обнаружили, что не все фрукты и овощи дают одинаковый эффект. Крахмалистые овощи (например, кукуруза), фруктовые соки и картофель оказались не связанными со снижением риска смерти. Отдельно они отметили пользу зеленых листовых овощей (шпината, салата) и продуктов, богатыми бета-каротином и витамином С (цитрусовых, ягод, моркови).

Ученые считают, что широкий географический охват исследования утверждает о том, что новые данные справедливы для жителей практически любой страны.



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