 

Чубайс призвал россиян вкладываться в биткоин

02.03.2021, 9:51, Разное
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Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс посоветовал россиянам тратить свои накопления на покупку криптовалюты.

По мнению Чубайса, биткоин является хорошим и надежным инвестиционным вложением для россиян с низкими доходами.

– Банковские вклады, покупка недвижимости и облигаций это все прошлый век. Биткоин — новая нефть, доступная каждому. Год назад он стоил всего 500 тысяч рублей, а сегодня уже больше 3 миллионов. Прибыль в 700% говорит сама за себя, но, к сожалению, не все понимают выгоду от владения биткоином. Это как с ваучерами в 90-е. Людям просто не объяснили, что это такое и для чего они нужны. А те, кто изучал экономику не по Марксу и Энгельсу, быстро смекнули, что к чему и вскоре разбогатели. Люди у нас ленивые и не хотят ничего делать. Привыкли еще с советских времен, что им все готовое принесут на блюдечке. Дерипаска стоял у ворот завода и выкупал ваучеры у рабочих, а сегодня он занимает достойное место в списке Forbes. Я сам относительно недавно вложился в биткоин, но уже доволен результатом. Теперь я могу позволить себе отдыхать в любом месте за границей и покупать любые вещи, — заявил Чубайс.

Анатолий Чубайс отметил, что в случае нехватки денег на покупку биткоинов средства можно занять или даже продать квартиру и через месяц купить новую просторную жилплощадь в центре Москвы. Чубайс считает, что все жалобы на отсутствие денег и низкие зарплаты являются разговорами в пользу бедных. При этом представитель президента признает, что курс криптовалюты нестабильный и его постоянно шатает, но за падением всегда следует отскок и уверенный выход в плюс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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