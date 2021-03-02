 

Грузинская оппозиция нарушила обещание, данное главе Евросовета

02.03.2021, 9:50, Новости дня
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МВД Грузии задержано уже семь активистов радикальной оппозиции, которая с утра во вторник пикетирует парламент и вступает в столкновения с полицией, требуя освободить лидера антироссийских протестов в июне 2019-го года Никанора Мелия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Несколько десятков сторонников оппозиции оскорбляют полицейских и депутатов, называя их «рабами». Радикальные активисты заблокировали проезжую часть на примыкающих к зданию парламента улицах, утроив сидячую акцию.

Все задержанные нарушили соответствующую статью УК о неподчинении полиции, это грозит лишением свободы на три месяца либо штрафом в 400 лари (120 долларов).

Примечательно, что акция проходит спустя несколько часов после того, как в Тбилиси с властями и оппозицией провел переговоры председатель Европейского Совета Шарль Мишель, призвавший продолжить диалог и отказаться от действий, идущих во вред развитию Грузии. Через две недели в Брюсселе соберется совет «ЕС-Грузия», к которому посредники призвали успокоить ситуацию в стране, однако оппозиция продолжает выводить на улицы сторонников, требуя освободить Мелия и провести новые выборы в парламент.

Аналитик Заал Анджапаридзе заявил, что «оппозиция немедленно нарушила обещание, данное Шарлю Мишелю, продолжила деструктивные действия, а это не способствует диалогу, в необходимости которого глава Евросовета убеждал оппозиционеров».

«Конструктивизм просто противоречит природе наших оппозиционеров, – сказал он. – Надеюсь, все это видят в ЕС, когда им говорят одно, а делают другое».



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