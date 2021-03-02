 

Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС

02.03.2021, 9:50, Новости дня
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что РФ якобы усилила кампании дезинформации, чтобы очернить демократию ЕС и ослабить международное сотрудничество.

По его словам, кампании по распространению дезинформации особенно пагубны в свете пандемии, поскольку фактически могут поставить под угрозу жизнь людей, передает Deutsche Welle. 

«Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна», – отметил Боррель. 

Он добавил, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия. По его словам, РФ пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную. 

«Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали», – сообщил Боррель. 

Также он привел в пример свой визит в Москву в начале февраля. «Я попытался начать конструктивный диалог. Это не понравилось российским властям. Они не хотели, чтобы я говорил о вещах, которые они не ценят: о правах человека, например, а также о деле Навального. Мы видели умышленное и скоординированное манипулирование, кампанию дезинформации против Европейской внешнеполитической службы (ЕВС)», – добавил глава европейской дипломатии.

Ранее в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.

Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. 



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