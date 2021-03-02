 

Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

02.03.2021, 9:50, Новости дня
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Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным торговой площадки на 10.00, индекс Мосбиржи потерял 0,17% и достиг 3380,35 пункта, индекс РТС снизился на 1,04% – до 1428,08 пункта, передает ТАСС.

К 10.05 биржевые индексы незначительно замедлили снижение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3381,46 пункта (-0,14%), индекс РТС снижался на 0,98% – до 1428,84 пункта.



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