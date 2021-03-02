Мнение: Двойные стандарты рыночной экономики

02.03.2021, 9:48, Разное

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Двойные стандарты рыночной экономики

26 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приостановила торги акциями сразу 15 компаний. Регулятор заявил, что цены на эти акции были «искусственно взвинчены» с помощью социальных сетей. Подразумевается аналогия с недавним скандалом, когда пользователи Reddit смогли в 20 раз разогнать стоимость акций сети магазинов GameStop… Один вопрос: почему, когда на бирже начинают согласованно играть обычные граждане, это называется «искусственным взвинчиванием цен», а когда целые страны разоряются крупными фондами и корпорациями, это становится предметом всеобщего восхищения?

Во второй половине февраля комиссия обнаружила необычную активность множества мелких инвесторов, которые начали массово скупать акции полутора десятков компаний. Это привело к росту цен на их акции. SEC предположила, что за упомянутой активностью кроются скоординированные усилия инвесторов-любителей, которые согласуют свои действия через соцсети. Эта гипотеза стала достаточным основанием для приостановки торгов.

Однако где же логика в действиях SEC? Ведь всякая биржа создана для того, чтобы заниматься спекуляциями, играть на разнице цен. А это означает искусственное завышение или занижение цен. Почему-то биржевые махинации не вызывают никаких вопросов у финансовых регуляторов, если ими занимаются крупные игроки — фонды и транснациональные корпорации. Всемирно известный пример — финансовый спекулянт Джордж Сорос. В 1992 году он провёл хитроумную комбинацию против валюты Великобритании, в результате чего страна потеряла около 3,4 млрд фунтов стерлингов, а сам Сорос стал известен как «человек, который обанкротил Банк Англии». В 1997 году он же спровоцировал финансовый кризис в Юго-Восточной Азии, вызвавший обвал национальных валют в регионе. Тогда премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамадом назвал именно Сороса главным виновником произошедшего.

Сколько простых людей разорилось из-за кризисов, вызванных деятельностью финансовых спекуляций? Сколько из них лишились работы, здоровья, а возможно и жизни? Никто не будет считать. Зато сами спекулянты окружены ореолом почитания, о них восторженно пишет пресса, их ставят в пример вузовские учебники. Когда же «простые смертные» объединяются для того, чтобы проучить биржевых воротил, государство тут же встаёт на защиту интересов Уолл-стрита. Или Рублёвки. Короче — крупного финансового капитала.

Капитализм на нашей планете уже не может обеспечивать себе прибыль без двойных стандартов и полийцейской дубинки.

https://www.rotfront.su/ssha-chto-pozvoleno-spekulyantam-to-ne-po/ – цинк

Люди попробовали скооперироваться и обыграть казино. Казино в итоге формально проиграло (несколько крупных хедж-фондов понесли серьезные убытки), но де-факто, после необходимой помощи государства, снова выиграло, так как атака на сами основы данной спекулятивной системы была отбита.

Никогда такого не было и вот опять. Как только возникает реальная угроза системе, рыночная экономика внезапно оказывается совсем не рыночной и "рыночек" бежит за помощью к государству.

Более того, данный прецедент наверняка будет использован, чтобы гасить подобные набеги анонов на биржу в зародыше, в том числе и административными методами, дабы плебс не думал, что он может покущаться на бизнес хозяев казино. Это заблуждение постараются максимально жестко развеять.

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