 

Twitter будет маркировать сообщения с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

02.03.2021, 9:46, Новости дня
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Социальная сеть Twitter начнет маркировать сообщения, содержащие вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против коронавируса. Об этом говорится в блоге компании 1 марта.

“С сегодняшнего дня мы начнем отмечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19 в дополнение к удалению из сервиса наиболее вредной информации о болезни COVID-19”, – сказано в блоге.

Одно подобное нарушение, по информации Twitter, не повлечет за собой никаких последствий. После двух и трех нарушений аккаунт блокируется на 12 часов, а после четырех – на неделю. Свыше пяти нарушений будут наказываться блокировкой аккаунта навсегда.

Автоматизированную обработку твитов начнут с англоязычного контента и со временем будут расширять эту функцию на другие языки. Такой мерой соцсеть стремится предоставить людям правдивую и достоверную информацию о COVID-19, отметили в компании.

Соцсеть отмечает, что уже удалила более 8,4 тыс. твитов и приняла меры в отношении 11,5 млн аккаунтов по всему миру за вводящую в заблуждение информацию по COVID-19.

По данным агентства Bloomberg на 2 марта, в мире ввели более 245 млн доз вакцины от COVID-19 в 107 странах. Вакцинацию от коронавируса первой в мире начала Великобритания.

В мире по состоянию на утро 2 марта коронавирусную инфекцию подтвердили у более чем 114,4 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Умерло от этой болезни почти 2,54 млн человек, а 64,6 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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