США сегодня могут ввести санкции против России из-за отравления и ареста Навального – Reuters

02.03.2021, 9:46, Новости дня

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США 2 марта могут ввести санкции против России из-за отравления и ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщило агентство Reuters 1 марта со ссылкой на два собственных источника.

По данным источников, США введут санкции в соответствии с двумя указами: №13661, который был издан после оккупации Крыма Россией и №13382, изданный в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового поражения.

Документы позволяют Соединенным Штатам замораживать американские активы тех, кто совершает подобные нападения. Указы запрещают американским компаниям и частным лицам иметь с ними дело, отметило агентство.

По информации собеседников агентства, администрация президента США Джо Байдена планировала действовать по американскому закону о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

По информации Reuters, Вашингтон сохранит исключения, разрешающие иностранную помощь и определенные экспортные лицензии для России.

Санкции против четырех российских чиновника, которые виновны в аресте Навального, 2 марта может ввести также Евросоюз. В этот список попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Министры иностранных дел стран Европейского союза 22 февраля достигли политического соглашения о подготовке санкций против граждан РФ, причастных к задержанию и осуждению Навального.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

“Открытые медиа”, ссылаясь на слова правозащитника Руслана Вахапова, сообщали, что этап, которым в колонию №2 в городе Покров Владимирской области РФ был доставлен Навальный, 27 февраля приняли по правилам внутреннего распорядка.

Российский политик Дмитрий Демушкин, который ранее также отбывал наказание в указанной колонии, говорил, что осужденные идут на любые методы, лишь бы не ехать в колонию №2.

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