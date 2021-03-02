Глава Нацкомиссии по стандартам госязыка рассказала, как будут проверять знание украинского языка

02.03.2021, 9:46, Новости дня

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Предусмотренный законом экзамен на уровень владения украинским языком будет длиться примерно два часа. Об этом глава Национальной комиссии Украины по стандартам государственного языка Орыся Демская сообщила “Украинской правде” в интервью, которое было опубликовано 2 марта.

“Весь экзамен будет длиться два часа. Экзамен на уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей будет состоять из четырех частей: “Культура речи”, “Чтение”, “Письмо”, “Говорение”. Время на выполнение каждой части будет пропорционально распределено”, – сказала она.

Глава Нацсовета отметила, что в первых двух частях будут тестовые задания разного типа, которые будут проверять “умение претендента понимать общий смысл и детали прочитанного текста, критически осмысливать прочитанное, применять знания по украинскому языку в условиях служебной коммуникации”.

“Части “Письмо” и “Говорение” будут проверять умение претендента создавать письменные и устные сообщения в соответствии с определенной целью общения. […] Устная часть экзамена будет проходить в формате беседы между экзаменатором и претендентом в режиме онлайн. Эта часть экзамена будет записываться на видео”, – объяснила Демская.

Она подчеркнула, что экзамен не предполагает проверку глубокого знания правил.

“Оцениваться прежде всего будет логичность, последовательность, правильность речи, способность поддерживать или начинать разговор, умение выражать свои убеждения и тому подобное”, – объяснила Демская.

16 июля вступит в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Это предусмотрено в законе Украины, который вступил в силу в 2019 году, об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

С 16 июля подтвердить уровень владения украинским языком в связи со вступлением в силу нормы закона должны будут 100–150 тыс. человек, отмечала Демская.

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