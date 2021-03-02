Интервью Гордона с Аваковым. Где и когда смотреть

02.03.2021, 9:46, Новости дня

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Сегодня вечером на YouTube-канале “В гостях у Гордона” выйдет интервью с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

“Мало никому не покажется. Сенсационное интервью министра внутренних дел Арсена Авакова смотрите на YouTube-канале “В гостях у Гордона” в 18.00 по Киеву”, – написал основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон в Instagram и выложил фото, сделанные во время записи программы.

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Допис, поширений Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Беседа продолжалась два часа. Во время интервью Аваков рассказал, сколько готовилось решение о санкциях против кума президента РФ, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и почему ограничения на него не были наложены во время президентства Петра Порошенко, о том, как на это может ответить глава Кремля Владимир Путин и стоит ли ожидать санкций против Порошенко, о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и министрами, а также о легализации оружия и марихуаны, примирении с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и о том, планирует ли уходить в отставку.

“Помирились ли с Саакашвили? Так можно сказать, да. Мы пожали друг другу руки. Вы же рискнули сесть со мной со стаканчиками с водой… Мы пообсуждали многое из тех времен. Очень многое. И в этих обсуждениях была много раз фамилия Порошенко”, – сказал глава МВД.

Аваков родился в 1964 году в Баку в семье военнослужащего. С 1966 года проживает в Украине. В 1988 году окончил Харьковский политехнический институт (специальность – автоматизированные системы управления, инженер-системотехник). В 1990-х занялся бизнесом, основал одно из первых в Украине акционерных обществ – АО “Инвестор”.

Принимал активное участие в двух революциях – Оранжевой революции и Революции достоинства. В 2004 году был заместителем руководителя харьковского регионального штаба кандидата на пост президента Виктора Ющенко. После победы Ющенко на выборах в 2005–2010 годах был главой Харьковской областной государственной администрации.

После прихода к власти Виктора Януковича против Авакова возбудили уголовное дело по подозрению в отчуждении более 50 га земли. В сентябре 2011 года – декабре 2012-го политик находился в Италии, свой отъезд из страны он называл “политической эмиграцией”. В Украину Аваков вернулся, получив мандат депутата Верховной Рады. Политик дважды избирался в парламент – в 2012 году (от “Батьківщини”) и в 2014-м (от “Народного фронта”).

Семь лет, с февраля 2014 года, Аваков возглавляет МВД. За это время он поработал с четырьмя премьер-министрами.

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