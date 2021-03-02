 

Победить пандемию коронавируса до конца 2021-го нереально – ВОЗ

02.03.2021, 9:46, Новости дня
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Ожидать, что пандемия коронавируса завершится до конца 2021 года, преждевременно. Об этом директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил 1 марта на брифинге, который транслировали в YouTube. 

“Нереально думать, что мы покончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть – если будем умными – госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией”, – сказал он. 

В настоящее время в центре внимания ВОЗ стоит вопрос, как удержать на наиболее низком уровне передачу вируса, отметил Райан. 

“Если вакцины начнут оказывать влияние не только на смертность и на госпитализацию, но и окажут значительное на динамику передачи и риск передачи, то я считаю, что мы ускорим темпы борьбы с этой пандемией”, – добавил он и акцентировал внимание на необходимости контролировать распространение вируса. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

На прошлой неделе впервые за семь последних недель ВОЗ зафиксировала рост числа новых случаев COVID-19.

“Отчасти это связано с ослаблением мер общественного здравоохранения, продолжением циркуляции разновидностей, а также с тем, что люди теряют бдительность. Вакцины помогут спасти жизни, но если страны полагаются только на вакцины, они ошибаются”, – сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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