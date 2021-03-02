 

Под Новосибирском двухлетний ребенок получил травмы в тройном ДТП

02.03.2021, 9:42, Разное
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Под Новосибирском в результате тройного ДТП пострадал двухлетний ребенок. Также известно, что скончался один из водителей, еще несколько человек получили травмы.
ДТП было зафиксировано около девяти часов утра в Черепановском районе. Сообщается, что на дороге столкнулись три транспортных средства. Со стороны Барнаула в Новосибирск двигался автомобиль Honda Civic, которым управлял молодой человек 1994 года рождения. В ходе обгона машина столкнулась Toyota Camry, ехавшей по встречке. После этого был задет еще один автомобиль – Nissan.

Известно, что в результате аварии погиб 49-летний водитель Toyota Camry, его смерть на месте инцидента констатировали медики. В больницу попали двое пассажиров Honda и мужчина, пребывающий за рулем данной иномарки. Среди пострадавших оказался и двухлетний ребенок. По факту случившегося продолжает проводиться проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства и выясняются подробности аварии.

Источник: vn.ru



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