 

Настасья Самбурская устроила «бомж-стайл» вечеринку в честь дня рождения

02.03.2021, 9:42, Разное
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Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская удивила своих поклонников необычной вечеринкой по случаю дня рождения. Пользователи Сети назвали мероприятие «бомж-стайлом» из-за наряда гостей.
Отечественные знаменитости всегда стараются выделиться на мероприятиях, посвященных их дню рождения. Настасья Самбурская не стала исключением. Все ее гости должны были прийти в «бомж-стиле» и дресс-код в этом плане соблюдался строго, поскольку на мероприятии не было людей в обычной одежде.

Совместную фотографию с Натальей Рудовой на своей странице в Instagram опубликовал музыкант из группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов. Он не только показал, в каком наряде на вечеринке появилась его подруга, но и назвал ее «бомжихой Рудовой».

Подписчики Андрея Григорьева-Апполонова из-за взлохмаченного парика, «синяка» на лице и необычного грима не сразу узнали Наталью Рудову. Также странным атрибутом вечеринки Настасьи Самбурской стали светоотражающие жилеты, которые обычно носят дорожные рабочие.

Источник: vse42.ru



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