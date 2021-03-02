 

Ирина Пегова попросила поклонников помочь ей восстановить голос

02.03.2021, 9:42, Разное
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Российская актриса Ирина Пегова обратилась за помощью к своим поклонникам с просьбой дать ей рецепты для восстановления голоса. Ее пригласили стать ведущей, но во время съемок у артистки внезапно пропал голос.
В Instagram Ирина Пегова призналась, что посадила голос из-за интенсивной работы, а также потому, что ходила по улице без шарфа. Сейчас она пытается его восстановить с помощью ингалятора и гоголь-моголя, но все же поинтересовалась у своих фанатов, знают ли они иные рецепты.

Подписчики Ирины Пеговой сразу начали публиковать свои варианты лечения севшего голоса. В основном были озвучены народные средства, например, водка с перцем и горячее молоко с медом. Некоторые пользователи Сети предложили выпить теплое пиво с яйцом или замочить в кипятке банан.

Фанаты Ирины Пеговой отмечают, что актриса всегда выкладывается на 100% во всех проектах, где она выступает. Так, ради «Ледникового периода» она заметно похудела, чем восхитила поклонников.

Источник: www.5-tv.ru



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