C МКС катапультируют всех женщин – для экономии кислорода

02.03.2021, 9:11, Разное

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NASA совместно с ЕSА и «Роскосмосом» на фоне растущей проблемы с утечкой кислорода в российском модуле МКС приняло решение катапультировать в спасательных капсулах весь женский экипаж станции.

По расчетам NASA, мера значительно сократит расход кислорода среди космонавтов, что даст дополнительное время на решение проблемы с утечкой.

Катапультировать именно женский состав станции предложили в «Роскосмосе». По мнению главного протоиерея космической программы РФ отца Сергия, женщины потребляют больше кислорода, чем производят полезного действия, поэтому «смысла содержать дев на станции нет».

– Баба на корабле не к добру, а уж на космическом корабле тем более. Я в космической отрасли уже более 30 лет и знаю, что говорю. К тому же, на МКС нет кухни, зачем там женщины нужны? Западная мода, — заявил космические протоиерей Сергий.

По расчетам NASA, капсула после катапультирования должна благополучно приземлиться в Тихом океане, где её подберут корабли агентства.

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