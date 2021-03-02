 

Украинским медикам стало плохо после вакцинации от коронавируса

02.03.2021, 9:00, Новости дня
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Несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации препаратом от коронавируса индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca, сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко.

По ее словам, всего с 25 февраля было привито около 60 врачей и медсестер, в том числе из числа сотрудников скорой помощи. Уже на следующий день почти половина из них почувствовала сильнейшее недомогание, передает УНИАН. 

«Наблюдалась реакция в виде повышения температуры – от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния», – отметила Якименко.

После этого другие медики начали массово отказываться от прививок. Во время предварительной записи они полагали, что получат американский препарат Pfizer. «Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате, мы получили AstraZeneca индийского производства», – отметила чиновница.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.



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