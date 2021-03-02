 

Выбросы СО2 в мировой энергетике рекордно снизились

02.03.2021, 9:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мировой объем выбросов углекислого газа (СО2) в энергетической отрасли в 2020 году упал на 5,9% – это рекорд со времен Второй мировой войны, говорится в докладе международного энергетического агентства (МЭА).

«Так как основной спрос на энергию упал практически на 4% в 2020 году, относящиеся к энергетике глобальные выбросы СО2, упали на 5,9%, согласно последним статистическим данным, это крупнейшее падение со времен Второй мировой войны», – передает РИА «Новости» текст доклада.

В абсолютном выражении этот показатель составил беспрецедентные почти 2 млрд тонн СО2 – что соответствует совокупному объему выбросов Европейского союза.

Падение спроса на нефть оказалось крупнейшим за всю историю – на 8,6%. Половина снижения выбросов в мире пришлась на нефтедобычу – этот показатель в отрасли упал с 11,4 млрд тонн СО2 в 2019 году до 10,3 млрд в 2020 году, то есть на 9,6%.

Как следует из графика в докладе, объем выбросов в РФ за 2020 год снизился примерно на 70 млн тонн СО2 в абсолютном выражении и примерно на 5% – в относительном. Для сравнения, в США падение составило почти 500 млн тонн СО2 или примерно 10% по сравнению с 2019 годом, в Евросоюзе – примерно на 250 млн тонн или 10%, в Индии – примерно 150 млн или 8%. Китай стал единственной крупной экономикой, показавшей рост объема выбросов.

«В электроэнергетике выбросы СО2 снизились на 3,3% (или на 450 миллионов тонн) в 2020 году – это самое большое падение в относительных и абсолютных выражениях за всю историю наблюдений», – также посчитали аналитики МЭА.

Ранее ученые выявили замедление темпов потребления природных ресурсов на фоне пандемии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Если у одного из членов избиркома выявят COVID-19, остальные смогут продолжить работу – Степанов

03.01 / Оружейный экспорт из ФРГ в страны Ближнего Востока превысил 1 млрд евро

18.10 / Москвичей из групп риска призвали избегать контактов с питомцами

30.08 / Киев назвал условие для достижения мира в Донбассе

16.10 / Олег Тиньков пообещал купить «этот гавно-Яндекс»

16.09 / Журналисты: Сытник играет на стороне Коломойского

16.01 / Новый паркетник Mazda CX-30 вышел в продажу в России

07.12 / Стало известно о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский

15.12 / Российские ученые обнаружили вещество, которое могло запустить развитие жизни на Земле

17.12 / Вместо карантина во Франции ввели комендантский час

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска