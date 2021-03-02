Выбросы СО2 в мировой энергетике рекордно снизились

02.03.2021, 9:00, Новости дня

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Мировой объем выбросов углекислого газа (СО2) в энергетической отрасли в 2020 году упал на 5,9% – это рекорд со времен Второй мировой войны, говорится в докладе международного энергетического агентства (МЭА).

«Так как основной спрос на энергию упал практически на 4% в 2020 году, относящиеся к энергетике глобальные выбросы СО2, упали на 5,9%, согласно последним статистическим данным, это крупнейшее падение со времен Второй мировой войны», – передает РИА «Новости» текст доклада.

В абсолютном выражении этот показатель составил беспрецедентные почти 2 млрд тонн СО2 – что соответствует совокупному объему выбросов Европейского союза.

Падение спроса на нефть оказалось крупнейшим за всю историю – на 8,6%. Половина снижения выбросов в мире пришлась на нефтедобычу – этот показатель в отрасли упал с 11,4 млрд тонн СО2 в 2019 году до 10,3 млрд в 2020 году, то есть на 9,6%.

Как следует из графика в докладе, объем выбросов в РФ за 2020 год снизился примерно на 70 млн тонн СО2 в абсолютном выражении и примерно на 5% – в относительном. Для сравнения, в США падение составило почти 500 млн тонн СО2 или примерно 10% по сравнению с 2019 годом, в Евросоюзе – примерно на 250 млн тонн или 10%, в Индии – примерно 150 млн или 8%. Китай стал единственной крупной экономикой, показавшей рост объема выбросов.

«В электроэнергетике выбросы СО2 снизились на 3,3% (или на 450 миллионов тонн) в 2020 году – это самое большое падение в относительных и абсолютных выражениях за всю историю наблюдений», – также посчитали аналитики МЭА.

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