Коболев заявил о готовности Украины к ситуации, при которой “Северный поток – 2” будет достроен

02.03.2021, 8:56, Новости дня

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Украина готова к сценарию, при котором будет завершено строительство газопровода “Северный поток – 2”. Об этом заявил глава НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев “Українському тижню” в интервью, опубликованном 1 марта.

“Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этого лета, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и будем получать их по справедливой цене”, – сказал он.

Глава “Нафтогазу” согласился, что Украина рискует “потерять доходы от транзита и компонент безопасности”, но подчеркнул, что дефицита топлива при этом не будет.

“На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ”, – считает Коболев.

Отвечая на вопрос, как он относится к идее покупать газ у России, глава украинской компании подчеркнул, что “такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе угроза Украине, потому что предполагает посягательство на суверенитет”.

“Я не верю, что закупка газа у России может быть сугубо коммерческой операцией”, – заявил Коболев.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

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