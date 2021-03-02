1 марта на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

02.03.2021, 8:56, Новости дня

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1 марта боевики на Донбассе семь раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 2 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное (из автоматических станковых гранатометов), Павлополь (станковых противотанковых гранатометов), Красногоровка (станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов), Невельское (из стрелкового оружия), Богдановки (автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов), Луганское (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).

“На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь”, – отметили в пресс-службе.

В штабе ООС также напомнили о взрыве в районе Водяного, из-за которого пострадали девять украинских военнослужащих.

С утра 2 марта боевики, по данным пресс-центра, боевой активности не проявляли.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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