 

Есть жертвы: в интернате под Тверью произошел пожар

02.03.2021, 8:54, Разное
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В ночь на 2 марта в в двухэтажном здании психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района Тверской области произошел пожар, передает “Царьград”. Врачи забрали с места ЧП четырех пострадавших, однако спасти им удалось не всех. По дороге в больницу скончалась пожилая постоялица. Две пенсионерки просто надышались дымом, еще одна находится в тяжелом состоянии с ожогами.



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