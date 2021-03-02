В древнем пророчестве говорится о войне США с Ираном, которая начнется до окончания пандемии коронавируса

02.03.2021, 8:53, Разное

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В 800-летнем тексте говорится о том, что США будут втянуты в конфликт с участием Ирана и Саудовской Аравии. Данный конфликт принесет «большую борьбу и тьму в мир», пишет the Daily Star.

Пророчество предсказывает, что Соединенные Штаты начнут войну с Ираном еще до того, как закончится пандемия коронавируса.

Расшифровка предсказания осуществлялась независимыми исследователями методом обнаружения кода в священной книге Тора. В ней утверждается, что за месяц до исчезновения пандемии коронавируса между Ираном и Саудовской Аравией вспыхнет военный конфликт, в который будут втянуты США. В писании утверждается, что война принесет «в мир великую борьбу и тьму».

Данная версия событий описывается в изданной в 1939 году книге «Ялкут Ишаяу», которая была написана на основе «Ялкут Шимони» – сборника еврейских комментариев к Библии, предположительно составленном в 13 веке.

Цитаты книги, которые по мнению толкователей говорят о начале указанных событий:

«Царь Персидский будет раздражать царя Аравийского, и царь Аравийский пойдет в Едом, чтобы получить совет от них»

«И пойдет царь Персидский и разрушит весь мир, и все народы мира будут дрожать и паниковать, и падут на свои лица, и почувствуют схватки, подобные родам, и Израиль будет дрожать и паниковать и спрашивать: куда мы пойдем?»

И (Бог) скажет им: «дети мои, не бойтесь, потому что все, что я делал, я делал для вас. Почему ты боишься? – Не бойтесь. Пришло время для твоего искупления»

Персия – это современный Иран, а «древнее царство Эдом» часто используется для обозначения США или западной культуры в целом.

По мнению исследователей, в пророчестве говорится о том, что Саудовская Аравия приложит все усилия, чтобы втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Ираном. В блоге исследователей-толкователей говорится о том, что война между Саудовской Аравией и Ираном якобы начнется еще до окончания «чумы» (пандемии коронавируса).