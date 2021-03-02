Матвиенко прокомментировала возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

02.03.2021, 8:10, Новости дня

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Правительство ищет источники бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

По ее словам, главная задача, над которой работает правительство, это поиск источников финансирования для того, чтобы эта индексация проводилась ежегодно. Матвиенко отметила, что пока нельзя назвать точные сроки, когда может начаться индексация.

«Если говорит о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», – сообщила спикер.

«В Совете Федерации мы держим этот вопрос на контроле, и надеюсь, что этот вопрос найдет свое решение», – добавила Матвиенко.

Напомним, 9 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.