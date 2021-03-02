 

Матвиенко прокомментировала возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

02.03.2021, 8:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство ищет источники бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

По ее словам, главная задача, над которой работает правительство, это поиск источников финансирования для того, чтобы эта индексация проводилась ежегодно. Матвиенко отметила, что пока нельзя назвать точные сроки, когда может начаться индексация.

«Если говорит о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», – сообщила спикер.

«В Совете Федерации мы держим этот вопрос на контроле, и надеюсь, что этот вопрос найдет свое решение», – добавила Матвиенко.

Напомним, 9 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / “Самое большое испытание в жизни”. Корбан выразил благодарность всем, кто поддержал его после смерти сына

27.01 / У парламентской фракции “Слуга народа” появилось свое мобильное приложение

13.07 / Названа предварительная причина взрыва на УДК ВМС США в Сан-Диего

09.12 / Всероссийский правовой диктант установил рекорд по числу участников

18.08 / “Укртютюн” приветствовал решение суда о приостановке производства АМКУ по взысканию штрафа с табачных компаний

30.01 / Демограф Либанова описала, что такое бедный человек в Украине

27.10 / Уткин: Почему я назвал Соловьева “педерастической обезьяной”? Педерастия среди обезьян довольно развита. Потрахались – поздоровались

12.02 / Нардепы обжаловали в КСУ пропорциональную систему выборов в Украине

17.08 / Рубль снизился к доллару

05.02 / Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска