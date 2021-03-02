На автомойке под Москвой вспыхнул крупных пожар

02.03.2021, 8:04, Разное

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В ночь на 2 марта в здании автомойки в деревне Юрлово в Слонечногорском районе Московской области вспыхнуло пламя, передает сетевое издание “Москва 24”. В тушении возникшего пожара задействованы четыре десятка человек, а также более десяти единиц техники. Сообщается, что им удалось локализовать пламя на площади в 330 квадратных метров. О пострадавших в результате ЧП информации не поступало.