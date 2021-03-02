Чулпан Хаматова впервые рассказала о деталях конфликта с Галиной Волчек

02.03.2021, 8:02, Разное

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Российская актриса Чулпан Хаматова в интервью Надежде Стрелец пояснила об обстоятельствах конфликта с худруком театра «Современник» Галиной Волчек. Она призналась, что художественный руководитель наслушалась сплетней.

Ранее Галина Волчек стала гостьей программы Владимира Познера. Она пояснила ему, что не всегда понимает поведение артистов, а иногда они ее даже обижают, хотя и были самыми близкими людьми. Чулпан Хаматова сразу поняла, что речь идет о ней, поэтому артистке было тяжело смотреть это видео.

По словам актрисы, Галина Волчек наслушалась лжи и сплетней, не имевших ничего общего с реальным миром, а потом решила разорвать отношения с Чулпан Хаматовой. Суть конфликта заключалась в том, что подопечная Волчек, будто бы ушла в отпуск, чтобы репетировать в другом театре, а потом и вовсе уехать в Латвию. Хаматова подтвердила факт поездки, но туда она собиралась отправиться позднее.

Чулпан Хаматова полагает, что Галина Волчек по мере взросления стала более ранимой, чем она была раньше. Стоит напомнить, что худрук обиделась на Ольгу Дроздову, когда та решила выйти замуж за Дмитрия Певцова.

Источник: vm.ru