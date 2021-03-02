Быстрый рецепт превращения трупов в камень утерян навсегда?

02.03.2021, 7:51, Разное

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В 18 веке жил один необычный человек, известный авантюрист и натуралист, который однажды отправился в Египет и нашел там "рецепт" мгновенного окаменевания трупов, который до сих остается тайной для науки.

Джироламо Сегато (Girolamo Segato) для своей эпохи он был кем-то вроде реального Индианы Джонса, отлично разбираясь в картографии, египтологии и анатомии. Родился он в Ведано (Италия) в 1792 году и с юных лет увлекался многими науками, особенно ботаникой, химией, анатомией, минералогией.

С 1818 года он начал активно участвовать в экспедициях в Северную Африку в качестве картографа и тогда же был очарован Египтом и его древностями. Особенно его притягивали мумии и процесс мумификации. Он исследовал древние гробницы и расспрашивал местных жителей обо всем, что касалось способов мумификации, подробно записывая всю полученную информацию.

В 1823 году он окончательно вернулся в Италию и привез с собой кипу записей, в том числе некоторые очень тайные древние знания.

Поселившись во Флоренции, Сегато начал работать над методикой сохранения частей человеческого тела, чтобы они сохраняли пригодный для изучения внешний вид, но при этом не разлагались и не требовали особых условий хранения.

Первым делом он экспериментировал с высушиванием, чтобы создать что-то вроде мумии, а потом начал заменять естественные телесные жидкости в тканях разными химическими препаратами.

К сожалению, до сих пор не выяснено, какие химикаты использовал Сегато в своих опытах и какой была его методика. Известен лишь его результат – однажды он добился того, что части человеческого тела становились твердыми как камень и больше не разлагались.

Этот его результат даже в наши дни многим кажется настолько странным, словно это была не химия, а черная магия, а уж в те времена достижения Сегато и вовсе выглядели так, словно он создал золото из меди.

Каким-то образом в самые кратчайшие сроки Сегато добивался того, чтобы части тел сохраняли все свои естественные цвета, форму и даже клеточную структуру, но при этом окаменевали, словно заменялись минералами.

Сегато так и не смог добиться того, чтобы этот процесс работал с цельным телом, однако ему успешно удавалось сохранять отдельные конечности, головы и внутренние органы. Поначалу он работал на животных, но потом перешел и к человеческим трупам.

Когда он рассказал о своих достижениях научной общественности и выставил на всеобщее обозрение созданные им препараты, люди были шокированы. К сожалению, сам Сегато прожил недолгую жизнь, скончавшись в 1836 году в возрасте всего 44 лет. Возможно сказалось то, что он работал с особенно опасными химикатами, что отравили его тело.

В журнале "Harper’s Magazine" от 1855 года так писалось о достижениях Сегато:

"В этой больнице (Санта-Мария-Нуова, Флоренция) можно увидеть музей покойного профессора Сегато, который открыл процесс окаменения живых тканей, так что, хотя они сохранили свой естественный цвет и форму, они стали твердыми, как камень. Он включает в себя каждую часть человеческого тела, превращенного в камень, которому суждено выдержать столько же времени, сколько и сам мир, если не разорвать его на куски насилием.

Там можно увидеть и две таблицы, одна законченная и отполированная, другая неполная, сделанная из мозаики, состоящей из окаменевших частей человеческих костей, мозга, легких, кровеносных сосудов, кишечника и мышц, твердых, как мрамор. Эти части показывают внутреннюю структуру своего органа, а по внешнему виду композиция напоминает мозаику из цветных минералов.

Без объяснения причин каждый посетитель мог бы предположить, что эти таблицы были созданы какой-то фабрикой по производству каменной мозаики, поскольку кусочки окаменевших частей органов симметрично расположены в квадратах с большим разнообразием цветов и красиво градуированные.

Различные части человеческого тела, демонстрирующие внутреннюю анатомию, настолько окаменели, что представляют собой идеальные объекты для изучения студента-медика. Даже патологическая анатомия была успешно подвергнута этому процессу. Животные всех видов, рептилии, куры, в яйце и вне яйца. Короче говоря, ничто, имеющее теплую кровь, не могло устоять перед его окаменевшим прикосновением".

Сегато открыто показывал всем желающим свои достижения и рассказывал о некоторых процессах, которые были совершены им. Но никогда не давал никаких подробностей. Были даже попытки проникнуть в лабораторию Сегато, чтобы украсть его секреты, но они были столь же безуспешны.

Помимо мертвых животных и частей человеческих трупов, Сегато пошел дальше в темную область, создав даже мебель, сделанную из частей тела, используя свою секретную технологию. Самым известным из них является стол, изначально задуманный как подарок великому герцогу Тосканы, о котором в статье в "New York Sun" говорилось:

"Во дворце Питти во Флоренции есть стол, который по оригинальности в плане конструкции и мрачности замысла, вероятно, не имеет себе равных. Его изготовил Джузеппе Сегатти (так его называли в США), который провел в его изготовлении несколько лет своей жизни.

Стороннему наблюдателю он производит впечатление любопытной мозаики из мрамора разных оттенков и цветов, так как выглядит как полированный камень. На самом деле он состоит из человеческих мускулов и внутренностей. Для материалов было реквизировано не менее сотни тел.

Стол круглый, около ярда в диаметре, с пьедесталом и четырьмя ножками, все это существо состоит из окаменевших человеческих останков. Орнаменты постамента сделаны из кишок, частей сердца, печени и легких, естественный цвет которых сохранен.

Столешница построена из художественно оформленных мускулов, и она окаймлена более чем сотней глаз, эффект которых считается высокохудожественным, поскольку они сохраняют весь свой блеск и, кажется, следят за наблюдателем. Он получил свои тела из больниц и укрепил их, пропитав минеральными солями".

В период расцвета своей славы Сегато, который был известен под прозвищем il Pietrificatore ("Окаменелый"), стал очень известен в Италии и за ее пределами своими странными творениями, но он всегда отклонял все просьбы раскрыть свои секреты, даже не раздавать любые образцы, кроме небольшой окаменевшей рыбы.

Отчасти именно эта непрерывная атмосфера секретности породила слухи о том, что Сегато не использовал какие-либо техники природного мира, а скорее использовал древнюю египетскую черную магию, которой он научился во время своих далеких экзотических странствий.

Это привело к противодействию со стороны церкви, которая подвергала его остракизму за выполнение "египетских магических ритуалов", а также к жалобам ученых за то, что его работа так засекречена. В конце концов Сегато так разозлился из-за отсутствия признательности за его работу, что уничтожил все свои дневники с записями рецептов окаменения.

В конце концов он унесет свой секрет с собой в могилу, когда-то пообещав раскрыть эту технику близкому другу, но умерев прежде, чем успел это сделать.

Он был похоронен в церкви Санта-Кроче во Флоренции под ироничной эпитафией "Здесь покоится Джироламо Сегато – который остался бы целым и окаменевшим, если бы секрет его искусства не умер вместе с ним".