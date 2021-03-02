В Австралии странное волосатое существо запрыгнуло на крышу дома

02.03.2021, 7:46, Разное

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В Австралии водится аналог йети под названием Йови, это очень высокое и массивное существо, но там же живет низкорослая волосатая обезьяна, которую аборигены называют словом "нимбинджи". При этом приматы в Австралии не водятся вообще.

Гэри Опит является биологом и в целом экспертом по дикой природе, он живет в Нимбине, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

В декабре прошлого года дочь Гэри столкнулась со странным существом, похожим одновременно на "волосатого хоббита" и на обезьяну. К слову, в Австралии приматы не водятся.

По мнению криптозоолога Эндрю МакГрата, увиденное ими существо является так называемым "нимбинджи" – низкорослым австралийским аналогом йети, мифы о котором рассказывают местные аборигены.

Это случилось 20 декабря 2020 года. В это время в дом Гэри Опита как раз приехала его дочь со своим партнером, чтобы отметить у него Рождество. Примерно в 2 часа ночи дочь Гэри проснулась и увидела за окном странное существо, которое сначала показалось ей "маленьким человечком, вроде хоббита". Позже она нарисовала как выглядело это существо, так как не успела заснять его на телефон.

Когда существо стало двигаться, дочь Гэри разглядела его очень длинные руки и ноги, в тот момент существо показалось ей очень похожим на гиббона – человекоподобную обезьяну, которая умеет очень ловко прыгать по деревьям. Как и прочие приматы, в Австралии гиббоны тоже не водятся.

Странное существо за окном вскоре прыгнуло вверх и оказалось на крыше их дома. Дочь Гэри тут же позвонила своему отцу и некоторое время они обсуждали то, что она увидела. В СМИ не указывается пробовали ли они выйти из дома, чтобы посмотреть что там на крыше.

"Конечно же, тут не водятся гиббоны, в том числе они не бродят тут днем или по ночам. Это существо похоже на нимбинджи, местный криптид. Они достигают в росте от 90 см до 120 см, имеют коричневую кожу и покрыты темно-коричневым или рыжеватыми волосами", – рассказывает криптозоолог Эндрю МакГрат.

По словам самого Гэри Опита, он сам не один раз сталкивался в этом районе с чем-то очень странным. Это случилось в 1996 году в зарослях кустов Куниум Рейндж.

"Дважды в сумерках я слышал в пределах 100 метров от дома громкий и мощный крик, который звучал как "Руфф!". Это крик не принадлежал ни одному животному, которых я знаю. Я не смог опознать это существо, но потом я услышал то, что можно было назвать ответом на этот крик. Примерно в 50 метрах, возле высохшего ручья, воздух разорвала серия из около 90 громких лающих звуков".

Криптозоолог МакГрат уверяет, что это были крики нимбинджи и что они славятся своими воплями. В основном они звучат как странный лай "Аруууу, аруууу", перемежаясь с булькающим звуком "гу-гу-гу-гу". О подобных странных воплях неизвестного существа регулярно рассказывают жители разных районов Австралии.

Также 9 августа 2008 года Гэри Опит и его друг Рэй Вестрап нашли в грязи странные следы, словно от пальцев ребенка. Цепочка таких следов вела от следов валлаби в сторону дороги и их было хорошо видно на протяжении трех метров. Гэри сфотографировал один из следов.