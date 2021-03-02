 

В московском парке Лосиный остров начался отлов напавших на оленей собак

02.03.2021, 7:20, Новости дня
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Бродячих собак, нападающих на пятнистых оленей в национальном парке Лосиный остров, в ближайшее время начнут отлавливать, сообщили в минсельхозе Московской области.

«Соседство ООПТ (особо охраняемой природной территории – прим. ВЗГЛЯД) с мегаполисом неизбежно формирует проблему проникновения на заповедные территории городских бродячих собак, которые сбиваются в стаи и совершают нападения… Совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрациями городов (Щелково, Мытищи и Королев, граничащими с нацпарком – прим. ВЗГЛЯД) проработан вопрос о заключении договора на отлов бездомных собак с территории национального парка специализированной организацией», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В нацпарке рассказали, что в местах нахождения оленей усилена охрана, а также ведется круглосуточное дежурство на Лосиной биостанции.

Также в учреждении отметили, что несмотря на то, что дальневосточные пятнистые олени были завезены в Лосиный остров в 1970-е годы, а популяция выросла десятикратно, собаки, как и раньше, несут для них опасность.

Ранее сообщалось, что полицейский в ЯНАО застрелил хаски, которая покусала семерых воспитанников местной школы-интерната, пострадавшим от восьми до десяти лет.



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