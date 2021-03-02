 

Канал ТНТ запустит мистическое шоу с телеведущими Бородиной и Бузовой

02.03.2021, 7:12, Разное
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Российские телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова готовятся к съемкам в новом проекте канала ТНТ, основной темой которого станет мистика. По сообщениям инсайдеров, в скором времени стартуют съемки пилотных эпизодов.
После закрытия «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина начали курировать другие проекты. Так, телеведущих сегодня можно увидеть в шоу «Бородина против Бузовой», кроме того, Бородина ведет программу «Перезагрузка». Мистический проект, концепцию которого осмысливает канал ТНТ, станет для них еще одной совместной работой.

Поклонники телевизионной стройки «Дом-2» до конца надеялись, что шоу обновят и выпустят в новом формате на другом канале. Иные считали, что проект станет выходить только в Сети. Однако в середине февраля всех участников «Дом-2» попросили освободить съемочную площадку.

Источник: www.kp.ru



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