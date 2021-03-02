 

Галь Гадот из «Чудо-женщины» подтвердила свою третью беременность

02.03.2021, 7:12, Разное
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Актриса Галь Гадот, сыгравшая супергероиню Чудо-женщину в одноименной киноленте, сообщила, что она беременна в третий раз. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram-аккаунте.
Сообщение актриса оставила под семейным фотоснимком, на которой запечатлены Галь Гадот, ее супруг Ярон Версано и две дочери. Поклонники артистки обрадовались новости. Они поздравили ее с будущим пополнением в семье, а также пожелали родителям здоровья.

Стоит отметить, что Галь Гадот и Ярон Версано в браке живут уже более 12 лет. Одной из последних работ актрисы стали съемки в продолжении блокбастера «Чудо-женщина». Компания Warner Bros. выдвинула картину на премию «Оскар» в таких номинациях, как «Лучшая кинолента» и «Лучшая актриса».

Источник: super.ru



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