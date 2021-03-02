 

Видео: Пашинян извинился за “Искандеры”

02.03.2021, 6:30, Новости дня
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В аппарате премьер-министра Армении заявили, что Никола Пашиняна, оболгавшего российские комплексы «Искандер», «дезинформировали». В Москве дали понять, что извинения приняты и что конфликт исчерпан. Тем не менее, спровоцированный этой ситуацией острый политический кризис в Армении продолжается. Кто выйдет из него победителем?

Теги: 

Армения
,
Никол Пашинян
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Дмитрий Бавырин



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