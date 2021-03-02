Amazon обвинили в дискриминации чернокожих и женщин

02.03.2021, 6:30, Новости дня

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Против Amazon подан иск в суд в Вашингтоне, корпорацию обвинили в дискриминации чернокожих и женщин, сообщают информационные агентства.

Иск подан американской юридической фирмой Wigdor LLP. Amazon обвиняют в том, что корпорация принимает чернокожих на работу «на низкие должности» и повышает их реже, чем белых сотрудников с таким же уровнем знаний. Также утверждается, что Amazon нарушает закон о равной оплате труда. В иске указывается, что политика компании «особенно неблагоприятно сказывается на чернокожих женщинах», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Seattle Times со ссылкой на судебный документ пишет, что федеральный иск подала сотрудница Amazon Шарлотт Ньюман. Женщина рассказала о случаях, когда ей меньше платили за работу, чем ее белым коллегам с такими же навыками. Она также выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах и насилии со стороны директора одного из подразделений, передает РИА «Новости».

В 2018 году Amazon настроила против себя покупателей, опубликовав расистскую рекламу костюмов в национальном китайском стиле.