 

Amazon обвинили в дискриминации чернокожих и женщин

02.03.2021, 6:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Против Amazon подан иск в суд в Вашингтоне, корпорацию обвинили в дискриминации чернокожих и женщин, сообщают информационные агентства.

Иск подан американской юридической фирмой Wigdor LLP. Amazon обвиняют в том, что корпорация принимает чернокожих на работу «на низкие должности» и повышает их реже, чем белых сотрудников с таким же уровнем знаний. Также утверждается, что Amazon нарушает закон о равной оплате труда. В иске указывается, что политика компании «особенно неблагоприятно сказывается на чернокожих женщинах», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Seattle Times со ссылкой на судебный документ пишет, что федеральный иск подала сотрудница Amazon Шарлотт Ньюман. Женщина рассказала о случаях, когда ей меньше платили за работу, чем ее белым коллегам с такими же навыками. Она также выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах и насилии со стороны директора одного из подразделений, передает РИА «Новости».

В 2018 году Amazon настроила против себя покупателей, опубликовав расистскую рекламу костюмов в национальном китайском стиле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Познер: Российская пропаганда намного более профессиональная, чем советская

08.09 / Эксперт: Кобзеву удалось защитить экологические интересы Иркутской области

06.08 / 66% украинцев не были этим летом в отпуске и не планируют его

29.11 / Загадочный металлический монолит, найденный в пустыне США, исчез

04.12 / В мире от коронавируса умерло более 1,5 млн человек, Трамп не признает поражение на выборах в США. Главное за день

24.09 / Франция начала расследование утечки данных о разговоре Путина и Макрона

07.10 / ЕСПЧ призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе воздержаться от нарушения прав мирных жителей

15.02 / «Британский» штамм коронавируса оказался опасен для детей

15.10 / Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

03.08 / Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска