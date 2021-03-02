 

WhatsApp позволит удалять звук из отправляемого видео

02.03.2021, 5:42, Новости дня
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В мессенджере WhatsApp появился специальный значок, позволяющий отправить адресату видео без звука. Данная функция срабатывает автоматически прямо в момент отправки, что позволяет не заниматься предварительным редактированием.

У многих пользователей есть интересные видеокадры, но звук, который записан вместе с изображением, нежелателен, поясняют эксперты. Именно для них и предназначено нововведение.

По информации из инсайдерского источника, разработка и тестирование данной функции закончена недавно. Напомним, что ранее WhatsApp потерял значительную часть своих пользователей из-за недоразумений с политикой конфиденциальности. В результате мессенджеру пришлось отложить изменения.



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