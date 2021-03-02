 

Сцену для выступления Трампа сочли «нацистской»

02.03.2021, 5:40, Новости дня
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Пользователи соцсетей усмотрели в дизайне сцены консервативной конференции CPAC в США, на которой выступил Дональд Трамп, связь с нацистской символикой. Американская компания Hyatt Hotels Corporation подверглась резкой критике.

New York Post пишет, что конференция прошла в отеле Hyatt в Орландо. В соцсетях заявили, что сцена напоминает по форме руну Одал, которую нацисты в Третьем рейхе использовали в качестве одного из символов. Актриса Розанна Аркетт заявила, что отели Hyatt ждут «неминуемые бойкоты». Актриса Дебра Мессинг тоже считает, что выбор сцены – «не случайность», передает ТАСС.

Hyatt Hotels Corporation сообщила, что выразила организаторам конференции обеспокоенность, но те «решительно отвергли какую-либо связь с подобными символами». Компания подчеркнула, что узнала о проблеме «только после начала мероприятия». Мэтт Шлапп, организатор CPAC и председатель Американского консервативного союза, назвал конспирологию вокруг дизайна сцены «возмутительной и клеветнической».

You are a Republican.

You say, "Golly, we had no idea our CPAC stage depicted a Nazi symbol!"

You then don't change a thing, and leave it as is.

You are a Nazi. pic.twitter.com/giXUKPLqUX

— D. Earl Stephens (@EarlOfEnough) February 27, 2021

Напомним, CPAC считается местом для демонстрации президентских амбиций потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах 2024 года. В 2021 году организаторы изначально позиционировали конференцию как мероприятие для сторонников Трампа. Его выступление стало главным событием конференции.



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