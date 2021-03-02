США понадобилась всеобъемлющая стратегия против Китая

02.03.2021, 5:40, Новости дня

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Вашингтон собирается задействовать все инструменты против «несправедливых торговых практик» Китая, говорится в программе торговой политики президента США Джо Байдена.

Белый дом считает, что «силовые, несправедливые торговые практики Китая вредят американским рабочим», а также «линиям поставок», «технологическому преимуществу» и «национальным интересам» США. Для противодействия Пекину нужны «всеобъемлющая стратегия» и «систематический подход», прежние власти США действовали слишком «фрагментарно». В связи с этим Белый дом «проводит всеобъемлющий обзор торговой политики в отношении Китая». США собираются «работать с союзниками и партнерами» по данному вопросу, передает ТАСС.

Вашингтон «привержен задействованию всех доступных инструментов для реагирования на спектр китайских несправедливых практик». В числе таких практик названы «пошлины и нетарифные барьеры, использование принудительного труда, переизбыток мощностей во многих сферах, несправедливые субсидии», принудительные методы в «передаче технологий, незаконное приобретение американской интеллектуальной собственности и ограничения в цифровой экономике».

Напомним, Госдеп заявил, что у США вызывает глубокую обеспокоенность хищническое поведение Китая в вопросах, касающихся технологий. По мнению Вашингтона, Китай «сохраняет один из самых контролируемых, наиболее репрессивных, наименее свободных информационных режимов в мире».