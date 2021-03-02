В России изменятся правила выплаты маткапитала

02.03.2021, 5:34, Разное

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Заявление от родителей не требовалось, как и подтверждение доходов семьи. Теперь же выплаты вновь будут продлеваться по заявлению.

Подать его можно подать дистанционно: через личный кабинет на портале ПФР или госуслуг. Но можно и лично обратиться в клиентскую службу фонда или МФЦ.

Также семье не придется подтверждать свои доходы. Показать их нужно лишь, если один из родителей

является служащим силового

ведомства или кто-то в семье получает стипендии, гранты

и другие выплаты научного или учебного заведения.

Кроме того, необходимо будет подавать заявление

и для продления “путинских” выплат на детей

до трех лет. Беззаявительный порядок действовал из-за пандемии

коронавируса. Эту выплату нужно будет продлять каждый год. Также необходимо информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.

Напомним, в этом году размер материальной поддержки на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго – 639 432 рубля. Если семья уже получила материнский капитал на первенца, то доплата на второго будет 155 550 рублей. Ожидается, что помощь от государства получит более миллиона российских семей.