Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать “без тормозов”

02.03.2021, 5:34, Разное

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Прямо сейчас в белорусской правящей элите происходят значительные изменения. Правда нужно оговориться, что процессы запущены не в том направлении, в каком хотелось бы гражданскому обществу.

Недавно стало известно, что Александр Лукашенко официально уволил старшего сына Виктора с поста своего помощника по национальной безопасности. При этом наследник Батьки занял должность президента Национального олимпийского комитета.

Политический обозреватель Александр Удафович объяснил, с чем связана данная рокировка. Дело в том, что на фоне карьерных изменений в жизни Виктора Лукашенко происходит ряд важных процессов, которые могут пролить свет на происходящее. По данным СМИ, ряд высокопоставленных белорусских силовиков также лишились своих должностей.

Удафович связывает это с провальной тактикой по устранению протестных акций на улицах республики. По мнению политолога, Александр Лукашенко был разгневан тем, что ведомства действуют недостаточно жестко по отношению к людям, участвовавших в акциях. “Можно допустить, что Виктор Лукашенко отказался действовать “без тормозов”, — написал обозреватель в свежей статье.

Эксперт предположил, что Виктор не забывает думать и о своем личном будущем, поскольку он находится в самом расцвете сил и заботится о своей семье. Диктаторские амбиции отца могут выйти боком молодому политику, резюмировал Удафович.