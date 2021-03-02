 

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать “без тормозов”

02.03.2021, 5:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прямо сейчас в белорусской правящей элите происходят значительные изменения. Правда нужно оговориться, что процессы запущены не в том направлении, в каком хотелось бы гражданскому обществу.

Недавно стало известно, что Александр Лукашенко официально уволил старшего сына Виктора с поста своего помощника по национальной безопасности. При этом наследник Батьки занял должность президента Национального олимпийского комитета.

Политический обозреватель Александр Удафович объяснил, с чем связана данная рокировка. Дело в том, что на фоне карьерных изменений в жизни Виктора Лукашенко происходит ряд важных процессов, которые могут пролить свет на происходящее. По данным СМИ, ряд высокопоставленных белорусских силовиков также лишились своих должностей.

Удафович связывает это с провальной тактикой по устранению протестных акций на улицах республики. По мнению политолога, Александр Лукашенко был разгневан тем, что ведомства действуют недостаточно жестко по отношению к людям, участвовавших в акциях. “Можно допустить, что Виктор Лукашенко отказался действовать “без тормозов”, — написал обозреватель в свежей статье.

Эксперт предположил, что Виктор не забывает думать и о своем личном будущем, поскольку он находится в самом расцвете сил и заботится о своей семье. Диктаторские амбиции отца могут выйти боком молодому политику, резюмировал Удафович.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Мнение: Как преподавали Всемирную историю в годы в ВОВ

06.07 / Действительно ли Китай претендует на российский город-порт Владивосток?

08.12 / Мнение: Неясность

06.10 / Запланированные к принятию в России законопроекты испытают на белорусах

07.10 / Скандалы: Прокуроры оценят взятку Сергея Махлая

31.07 / В России начали применять новый метод лечения рака

04.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 03.10.2020

01.08 / «Готовят себе алиби»

30.07 / В Беларуси могут отключить интернет

30.07 / Беларусь закипает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска