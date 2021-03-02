Мнение: О сладких иллюзиях Владимира Путина

02.03.2021, 5:28, Разное

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Как назло, сама #жизнь снова и снова заставляет убеждаться в безусловной правоте злого языка одной властной дамы. Именно с её подачи весь мир семь лет назад узнал, что нынешний российский президент Владимир #Путин пребывает в каком-то своём мире, далёком от реальности. Конечно, верные путриоты с гневом отвергли эти «грязные инсинуации». Но…

Теперь-то уже можно признать очевидное?

Никого не удивило, что недавнее глобальное исследование аналитиков известной компании NielsenIQ показало: 70% населения РФ вынуждены так или иначе экономить на покупках. При этом 53% россиян полностью или частично потеряли доходы, а 38% не чувствуют финансовой уверенности в завтрашнем дне. И два последних показателя не просто оказались выше среднемировых цифр, но стали рекордными среди всех европейских стран.

По этой причине агентство Bloomberg включило Россию в список «горячих точек», где рост цен на продукты питания может спровоцировать рост социального недовольства из-за всё возрастающей бедности, вынуждающей потребителей тратить всё более значительную часть заработка на еду. Доля расходов на питание в потребительской корзине среднего россиянина подскочила до 10-летнего максимума в 38,16%, согласно подсчётам РАНХиГС.

Кажется, информация тревожная. Особенно если сравнить её с потребительской ситуацией в развитых странах. Так, в еврозоне люди пережили спад доходов на 10,3% во II квартале, который был сразу же компенсирован в III ростом на 12,1%. В #США же и вовсе, несмотря на пандемию, доходы населения не только не упали, но даже выросли за январь на 13,3% в годовом исчислении, благодаря пакетам помощи и прямым выплатам от правительства.

В России же реальные располагаемые доходы населения упали на 3,5%, вернувшись к отметкам 10-летней давности. При этом численность армии бедных на фоне кризиса пополнилась на 1,2 млн чел., и к концу III квартала достигла 12,8% населения, или 18,8 млн чел. То есть, объективная статистика вполне уверенно свидетельствует в пользу того, что сейчас подавляющему большинству россиян приходится затянуть пояса.

В нормальной стране такая #информация стала бы основанием для корректировки социальной политики государства. В России же… пошли своим путём.

В Кремле считают «неверными» данные, показавшие, что спад доходов российских граждан в год пандемии оказался выше среднего по миру. Об этом решительно заявил официальный рупор президента России Дмитрий Песков. По его словам, выводы аналитиков NielsenIQ «неверны», а у главы государства «имеются другие данные». Согласно которым всё хорошо, прекрасная маркиза ©

То есть, Владимир Путин, похоже, пребывает в иллюзорном мире своих позитивных фантазий. Где все россияне сыты, счастливы, довольны и беззаботны, а потому славят любимого вождя. И где податное население можно и дальше стричь.

Это действительно сладкие иллюзии. Но – ничего нового. Из века в век российскиен правители руководствуются нехитрым принципом тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман ©

Вот только некоторые потом расплачиваются за подобные грёзы. Хотя страна в таких случаях платит ещё больше.

Но что же вернёт Владимира Путина в реальный мир?

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