Мнение: Манипуляции в опросе о памятнике Дзержинскому

02.03.2021, 5:10, Разное

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Пожалуй Александр Роджерс в большей мере задаёт нормальные вопросы по поводу хоровода вокруг восстановления на Лубянке памятника Дзержинскому.

Открытие памятника состоялось 20 декабря 1958 года в Москве на площади, названной именем Ф. Э. Дзержинского после его смерти (1926), напротив главного здания ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ СССР и ФСБ России по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова.

Вес скульптуры без постамента составил 11 тонн.

Вечером 22 августа 1991 года после провала попытки государственного переворота ГКЧП тысячи людей стали собираться вокруг здания КГБ на Лубянской площади. Разгорячённая толпа уже собиралась брать штурмом здание КГБ. Тогда же толпа бросилась свергать памятник Дзержинскому. Идея повалить статую возникла стихийно. Люди взбирались на неё, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната. Если бы памятник повалили таким способом, то мог быть разрушен не только сам памятник, но и прилегающие к поверхности конструкции станции метро. Чтобы избежать таких разрушений, Сергей Станкевич, в то время народный депутат СССР и одновременно — депутат и заместитель председателя Моссовета, обратился к собравшимся, и по его инициативе Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, после чего скульптура была аккуратно снята с постамента при помощи строительного крана и вывезена на пустырь неподалёку от нового здания Третьяковской галереи.

В октябре 1991 года по решению Президиума Моссовета памятник Дзержинскому в числе прочих памятников, снятых с пьедесталов, был помещён в парк искусств «Музеон».

Признаюсь, обожаю «майевтику». Это метод полемики, придуманный Сократом – через последовательное задавание правильных вопросов.

Вот и по инициированному Венедиктовым (а он инициирован Венедиктовым) опросу относительно того, кому ставить памятник на Лубянке, у меня масса вопросов.

Вопрос первый. Что это за выбор «Дзержинский или Невский»? С какой стати? Почему Невский? Каким боком Невский к Лубянке? Почему не Бенкендорф? Почему не Андропов? Почему не Берия?

Зачем эти ложные дихотомии? Давайте лучше замутим голосование «Дзержинский или Берия»!

Вопрос второй. Почему на сайте голосования Невский «полководец, великий князь», а Дзержинский всего лишь «революционер»? Он «основатель ВЧК» и «борец с беспризорностью».

Зачем такие манипуляции?

Я бы спросил: «Не стыдно?» – но в случае Венедиктова ответ очевиден, ему точно не стыдно.

Вопрос третий. Где детали? Например, «вы за то, чтобы уже готовый памятник Дзержинскому почти бесплатно вернуть на место, где он исторически стоял» или «вы за то, чтобы государство потратилось и оплатило создание нового памятника Невскому»? Материальные расходы – это тоже важно.

Лучше бы пенсионерам раздали! Хе-хе!

Ах, да, у вас же уже есть готовый памятник Невскому, который уже пытались продать государству, но не получилось (видимо, ввиду низких художественных качеств памятника). Но они продолжают пытаться, не мытьём, так катанием.

Так уточните в своём голосовании, что «нужно будет заплатить за памятник Невскому» и укажите сумму, во что это обойдётся.

Кстати, нет ли в такой попытке пролоббировать продажу государству своих поделок коррупционной составляющей? Я бы на месте ФСБ и СК провёл расследование.

Вопрос четвёртый. Почему вопрос не сформулирован проще «Возвращать памятник Дзержинскому на историческое место или не возвращать»? Потому что тогда результат предсказуемо будет таким, что не понравится Венедиктову и прочим неполживцам?

Вопрос пятый. Вытекающий из четвёртого. А когда убирали памятник Дзержинскому, то каковы были результаты опроса? Как, не было никакого опроса?! А почему?

На каком основании тогда убирали памятник? Это волюнтаристское решение Станкевича и прочих «демократов»? Нет ли тут состава преступления?

И почему для снесения памятника опрос не нужен, а для восстановления – вдруг понадобился?

Потому что это просто не нравится Венедиктову? Так мне сам Венедиктов не нравится!

Поэтому вопрос шестой. А давайте замутим опрос «Закрыть ли нам «Эхо Москвы»»? А почему нет?

Вопрос седьмой. Почему опрос только по данной теме? Есть куча не менее спорных моментов, требующих плебисцита.

Например:

*Нужен ли памятник Солженицыну или нужно кремировать тело и пепел выстрелить из пушки в направлении США?

*Нужен ли Ельцин-центр или на его месте лучше сделать бассейн или другой спорткомплекс? Может хватит Ельцин-ларька со спиртом «Рояль» и жвачками?

*Нужен ли «Музей истории ГУЛАГа»? Или вместо него лучше сделать «Музей жертв девяностых» или «Музей жертв демократии»? Погибло ведь реально гораздо больше людей, чем во время «репрессий». Так и сформулировать вопрос: Как лучше: «Музей жертв девяностых» или «Музей жертв демократии»?

*Кем бы вы пожертвовали из числа российских оппозиционеров ради спасения мира? И почему именно Навальным?

*Нужны ли философские пароходы? И какого цвета они должны быть?

Так много вопросов…

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