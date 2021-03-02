 

Китайская компания BOE выпускает сверхгибкий экран

02.03.2021, 4:52, Новости дня
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Уникальный светодиодный экран создали инженеры китайской компании BOE. Его можно сложить пополам, затем разогнуть и снова сложить в обратном направлении без каких-либо негативных последствий.

Благодаря такой сверхгибкости панели, разработчик утверждает, что его можно изогнуть на 360 градусов, хотя для складывания вдвое необходимо только 180.

Как поясняют эксперты, пока еще подобные экраны не использовались для производства смартфонов или других мобильных гаджетов. Но, судя по всему, вскоре это случится. При этом дисплей должен выдерживать около 200 тысяч сгибаний. Ранее BOE представила панель экрана для просмотра видео, которую можно сворачивать в рулон.



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